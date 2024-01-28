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Вкусный, быстрый, овощной! Морковный суп-пюре с яблоками и сыром.

Прочитав в первый раз рецепт этого супа, я засомневалась, что он может быть вкусным. Но, к моему удивлению, результат оказался отменным и теперь блюдо в моей копилочке! Расплавленный солоноватый сыр и кубики кисло-сладких яблок прекрасно дополняют нежный бархатистый суп-пюре из сладковатой моркови.

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