Писарев о Ренане: «Суперигрок даже для европейского чемпионата: суперскорость, креативный, отлично играет наверху»

«Он любит возиться с мячом? Это пройдет, молодежи свойственно. У него суперкачества, суперпередачи, у него суперскорость и он креативный.
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