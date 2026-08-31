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Царьград

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Специалист Дивинская советует: как жить с непереносимостью лактозы

Специалист Дивинская советует: как жить с непереносимостью лактозы

Специалист Анна Дивинская объяснила важность перехода на безлактозные продукты при непереносимости лактозы, подчеркнула необходимость отличать её от аллергии на белок коровьего молока и рассказала о влиянии генетики и региона на усвоение молочных продуктов.

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