Ателье Irmscher взялось за тюнинг хэтчбека Opel Corsa последнего поколения

Немецкое тюнинг-ателье Irmscher, сделавшее себе имя на доработках автомобилей Opel, после ряда проектов на базе моделей других брендов вернулось к истокам и анонсировало программу доработок для компактного хэтчбека Corsa последнего поколения.
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