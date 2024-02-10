Беглов поздравил исповедующих буддизм петербуржцев с праздником Сагаалган

Центром празднования буддийского Нового года в Петербурге становится Дацан Гунзэчойнэй. Губернатор Александр Беглов поздравил жителей и гостей Петербурга, исповедующих буддизм, с праздником Сагаалган — буддийским Новым годом.
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