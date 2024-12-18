Где собираются построить самую высокую башню в Западной Европе

Мэрия Лондона одобрила план строительства 73-этажного небоскреба в деловом районе. Его высота будет такой же, как у самого высокого здания в Западной Европе под названием The Shard, расположенного километром южнее, передает daily.
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