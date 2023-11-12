Жители Читы продолжают жаловаться на отопление в своих домах

Жители Читы более 50 раз за прошедшую неделю обратились в администрацию с жалобой на теплоснабжение, сообщил глава управления ГО и ЧС Александр Щеглов во время еженедельной планерки в администрации, передает корреспондент ZAB.
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