Стоит ли смотреть распиаренный «Собиратель душ» с Николасом Кейджем? Честная рецензия MAXIM

Критикуем, пожалуй, самый громкий фильм года с Николасом Кейджем. Осторожно, спойлеры! 25 июля 2024 года в российский прокат вышел фильм «Собиратель душ», чьей маркетинговой компании могут позавидовать многие фильмы.
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