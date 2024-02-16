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В Воловском районе перевернулась фура на трассе М-4 "Дон"

В Воловском районе перевернулась фура на трассе М-4 "Дон"

На 264-м километре трассы М-4 &quot;Дон&quot; в Тульской области, неподалеку от поворота на Волово перевернулась фура По информации от &quot;Автодора&quot;, в ранние утренние часы произошло столкновение нескольких транспортных средств, что привело к блокировке обеих полос движения.

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