В Воловском районе перевернулась фура на трассе М-4 "Дон"

На 264-м километре трассы М-4 "Дон" в Тульской области, неподалеку от поворота на Волово перевернулась фура По информации от "Автодора", в ранние утренние часы произошло столкновение нескольких транспортных средств, что привело к блокировке обеих полос движения.
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