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Царьград

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В Новороссийске спасатели вытащили котенка из колодца удавкой

В Новороссийске спасатели вытащили котенка из колодца удавкой

В Новороссийске завершилась операция по спасению котенка, оказавшегося в технологическом колодце. Животное подавало голос, и местные жители обратились за помощью.

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