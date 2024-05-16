«Звездные колыбели»: на Урале разрабатывают теорию образования звезд и планет в Галактике

Челябинские ученые разрабатывают теорию образования звезд и планет в Галактике. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках проект «Теоретическое исследование иерархической структуры межзвездных молекулярных облаков» изучаются звездообразования в межзвездных облаках, а также распределение молодых звезд по массам.