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  • Eduard
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«Звездные колыбели»: на Урале разрабатывают теорию образования звезд и планет в Галактике

«Звездные колыбели»: на Урале разрабатывают теорию образования звезд и планет в Галактике

Челябинские ученые разрабатывают теорию образования звезд и планет в Галактике. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках проект «Теоретическое исследование иерархической структуры межзвездных молекулярных облаков» изучаются звездообразования в межзвездных облаках, а также распределение молодых звезд по массам.

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