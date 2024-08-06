Cooler Master представила 57-дюймовый изогнутый игровой монитор GP57ZS с подсветкой Min...

Cooler Master представила 57-дюймовый изогнутый игровой монитор GP57ZS с подсветкой Mini-LED и разрешением Dual 4KКомпания Cooler Master анонсировала первый в своём портфолио гигантский игровой 57-дюймовый изогнутый монитор GP57ZS.
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