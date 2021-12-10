News Front - Новостной Фронт

8 496 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey Ivanov
    Вы можете хоть 20 раз прописать нерушимость границ в конституции. Но история учит, что нерушимых границ не бывает. Го..."Совесть нации" з...
  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    Меня интересует только один вопрос. Кроме общественного порицания такие высказывания ещё под какие то наказания подпа..."Совесть нации" з...
  • игорь чайка
    Американская пида.....ня,как она есть...Американский журн...

Россия соглашается дать Западу и Украине последний шанс

Россия соглашается дать Западу и Украине последний шанс

Удивительные новости продолжают приходить от наших западных партнёров, до сих пор, видимо, пребывающих под впечатлением, от не случившегося (по крайней мере на этот раз) вооруженного конфликта с Россией Так, некая Карен Квятковски, экс-аналитик Пентагона и Агентства национальной безопасности, а ныне общественная активистка, заявила, что ни США сами по себе, ни даже весь блок НАТО не в состоянии помешать гипотетическому российскому силовому сценарию по принуждению Украины к выполнению «Минска» .

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх