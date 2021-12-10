Россия соглашается дать Западу и Украине последний шанс

Удивительные новости продолжают приходить от наших западных партнёров, до сих пор, видимо, пребывающих под впечатлением, от не случившегося (по крайней мере на этот раз) вооруженного конфликта с Россией Так, некая Карен Квятковски, экс-аналитик Пентагона и Агентства национальной безопасности, а ныне общественная активистка, заявила, что ни США сами по себе, ни даже весь блок НАТО не в состоянии помешать гипотетическому российскому силовому сценарию по принуждению Украины к выполнению «Минска» .