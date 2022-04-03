Украинцы сбили российский истребитель

Украинские военные сегодня сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-24. Также в южном направлении сбиты две российские крылатые ракеты, сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, передает РБК-Украина.
Украинские военные сегодня сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-24. Также в южном направлении сбиты две российские крылатые ракеты, сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, передает РБК-Украина.
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