Корма «Волгонефти» на мели в акватории Тамани: проводятся спасательные работы

В Керченском проливе с утра 28 декабря удалось собрать 25 тонн смеси нефти и воды. Специалисты обследовали более 380 квадратных километров акватории, продолжая работу над предотвращением экологических последствий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии