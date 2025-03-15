Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 922 подписчика

Массированная атака БПЛА на Волгоградскую область: Губернатор выпустил экстренное сообщение

Массированная атака БПЛА на Волгоградскую область: Губернатор выпустил экстренное сообщение

Волгоградский губернатор Бочаров рассказал о последствиях атаки дронов на регионГубернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил в своём телеграм-канале, что сегодня ночью ВСУ пытались атаковать регион.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх