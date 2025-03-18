#Сводка на утро 18 марта 2025 года ▪ Ночью ВС России ударили по объектам в Днепропетровске, Киевской, Одесской, Черкасской, Полтавской, Николаевской областям.
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#Сводка на утро 18 марта 2025 года ▪ Ночью ВС России ударили по объектам в Днепропетровске, Киевской, Одесской, Черкасской, Полтавской, Николаевской областям.
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