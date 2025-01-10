Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 501 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • N N
    Смотрю, кто только по России не лазит! Зачем всех подряд запускать в страну, если известно, что мы не умеем турыстов ..."Потрясающе!" Шот...
  • Александр Харченко
    Зависть плохая штукаВ массовых пожара...
  • Ингерман Ланская
    сопля малолетняя, на территории России никогда не было плантаций, это первое. второе - батраками были тупые , ленивые...Еще в одном росси...

Трамп анонсировал встречу с Путиным

Трамп анонсировал встречу с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным. В пятницу, 10 января, во время общения с журналистами в своей резиденции во Флориде политик рассказал, что стороны занимаются подготовкой к этому приему, передает Reuters.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх