Трамп анонсировал встречу с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным. В пятницу, 10 января, во время общения с журналистами в своей резиденции во Флориде политик рассказал, что стороны занимаются подготовкой к этому приему, передает Reuters.