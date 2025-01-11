Пятигорск уменьшил муниципальный долг на 30% за 2024 год благодаря краевой поддержке

В Пятигорске муниципальный долг удалось сократить на 30% за год. Глава города Дмитрий Ворошилов отметил, что финансовая поддержка региона и эффективная работа местных властей помогли снизить кредитные обязательства до 490 млн рублей, избежав коммерческих займов.