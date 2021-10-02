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Что есть главные враги России: бедность и коррупция, или жадность и безнаказанность

Что есть главные враги России: бедность и коррупция, или жадность и безнаказанность

автор - РОСГОД – Россия. Годы. Дни. Именно с бедностью и коррупцией регулярно призывает бороться президент.

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Владимир Соловьев
главные враги и не только в России - эгоизм и пофигизм. Да еще издревле дураки
Регина Толстоброва
От безнаказанности и жадности российской власти все нашим беды. Они считают, что им все можно, а наказать за все безобразия некому.
Nikolia Vovchenko
Все беды от отсутствия необходимого уровня знаний у населения.Ну не старается народ узнать и знать"закон(ы)",по которому мог бы самостоятельно решить большинство "проблем"в своей жизни.Ленится, чтобы изучить и понять необходимое-потому и "борзеют"чиновники,т.к. знают что "никто кроме них самих не знает" закон(ы) и потому имеют наглость диктовать"свои законы"...
Александр Павлов
Бедность и коррупция-следствие жадности и безнаказанности.
Nikolia Vovchenko
Бедность и коррупция,как жадность и безнаказанность порождены на низком уровне знаний населения,его пассивности и лени изучить и понять необходимые законы
Alexander Fedorov
Главные враги России - существующая власть и окружение Президента, которая по существу и обладает властью и ресурсами.
Андрей Балашов
Дятел, оглянись-ка назад... Скажешь при коммунистах в СССР не было коррупции? Была! Только про нее СМИ молчали... Не надо петь с чужого голоса - ничто не ново под Луной... некоторые свою духовную нищету подменяют материальной. Вот если бы у меня... и все, на этом заканчиваются благие намерения.
Андрей Балашов
Как лихо автор в заголовке смешал мух и котлеты... Материальную бедность у одних и духовную нищету, жадность, безнаказанность об руку с коррупцией у других... Если бы я не был в свое время мелким чиновником- я бы не знал этот контингент населения, а так я его видел изнутри - гниль сплошная, которая меня оклеветав выпихнула из своих недр...
Евгений Алексеенко
Кто должен, и кто в итоге будет заниматься контролем и наказанием, вопрос открытый. Но кому-то этим обязательно придётся заняться, желательно по методикам #ссср от товарища Сталина. #россия ещё может подождать, но очень недолго. Если бы при Сталине было то,что есть ,то вся власть отправилась бы в Магадан,но многие бы не доехали.Сталин строил Государство,а не разваливал.
Alexander Fedorov
Красиво сказал про контингент, ещё лучше звучит электорат, сленг чиновника, вот таких и надо давить и выпихивать без оглядки назад, чтоб бредовыми лозунгами не сорили. Прочти, что написал, сам-то понял?
Николай Титов
Почитал эту слезную печальку, и.... ничего в голову не приходит, кроме как: - Какой народ, такое и правительство, такие и депутаты. Если пиплы в массовом порядке голосуют за ЕР, то кому и на кого тут жаловаться!!! Как там в одной Украинской пословице - Видели очи что заказывали, теперь ешьте хоть повылазьте!
Ингерман Ланская
..а надо за яблоко, навальнят и камуноидов т.е за пропиндосников
Евгений Казанцев
Если верхушка грабит народ, то она не в состоянии запретить это делать никому.
Валерий Антохин
куда бедному народу податься
Александр Антипин
....
Ингерман Ланская
да это враги России , это атавизм и наследие совдепии. Но для совдепии коррупция, бедность и безнаказанность были Друзьями и Столпами - на них держалась власть камуноидов
Ингерман Ланская
матерьялец примечательный - с пропиндосный источников с иллюстрациями оттуда же...... экс-совковый пипл падок на такое дерьмо

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