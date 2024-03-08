Посольство США прокомментировало признание нежелательными трех НКО в РФ

Посольство США в Москве прокомментировало признание нежелательными в РФ трех американских НКО, заявив, что государственный департамент США с помощью таких организаций якобы предоставляет гражданам России "возможность знакомиться" с Соединенными Штатами.
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