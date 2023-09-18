Газета Труд

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Реализация международных инициатив Нового Узбекистана – глобальное признание открытой и прагматичной внешней политики страны

Реализация международных инициатив Нового Узбекистана – глобальное признание открытой и прагматичной внешней политики страны

В последние годы заметно возросло внимание международного сообщества к Узбекистану. Переход к новой модели развития страны в соответствии со Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 гг.

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