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Умер музыкант и продюсер Куинси Джонс, работавший с Синатрой и Майклом Джексоном

Умер музыкант и продюсер Куинси Джонс, работавший с Синатрой и Майклом Джексоном

Он скончался в окружении семьи В Соединённых Штатах Америки в возрасте 91 года ушёл из жизни Куинси Джонс — музыкант и продюсер, который сотрудничал с такими знаменитостями, как Фрэнк Синатра, Рэй Чарльз и Майкл Джексон.

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