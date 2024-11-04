Умер музыкант и продюсер Куинси Джонс, работавший с Синатрой и Майклом Джексоном

Он скончался в окружении семьи В Соединённых Штатах Америки в возрасте 91 года ушёл из жизни Куинси Джонс — музыкант и продюсер, который сотрудничал с такими знаменитостями, как Фрэнк Синатра, Рэй Чарльз и Майкл Джексон.