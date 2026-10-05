Woman shot five times by immigration agent sues federal government

A Chicago teacher who was shot five times by an immigration agent last year -- and then charged with assault -- is suing the government for damages.
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