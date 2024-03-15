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Что такое Матрица судьбы и как узнать свою силу и слабость по старшим Арканам Таро

Что такое Матрица судьбы и как узнать свою силу и слабость по старшим Арканам Таро

Что такое Матрица судьбы и как узнать свою силу и слабость по старшим Арканам Таро Алёна Юрьева Матрица судьбы – это уникальный метод самопознания, позволяющий погрузиться в мир собственной сути с помощью простых расчетов и тайных арканов Таро.

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