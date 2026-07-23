Strategy и BlackRock создали Bitcoin Security Consortium для подготовки к угрозе квантовых вычислений

Группа из девяти компаний сформировала новую инициативу Bitcoin Security Consortium, направленную на обеспечение долгосрочной безопасности сети Bitcoin посредством финансирования разработчиков, исследований в области безопасности и постквантовой криптографии.
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