Kremlin Says Russians Should Ignore "Rumors" On Possible Plague Outbreak In Siberia Authored by Jack Phillips via The Epoch Times, The top Kremlin spokesman sought to tamp down "various rumors and speculation" about reports of a possible plague outbreak in Siberia and said that Russians should only monitor statements from government sources.
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