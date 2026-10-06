Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

11 подписчиков

Kremlin Says Russians Should Ignore "Rumors" On Possible Plague Outbreak In Siberia

Kremlin Says Russians Should Ignore "Rumors" On Possible Plague Outbreak In Siberia

Kremlin Says Russians Should Ignore "Rumors" On Possible Plague Outbreak In Siberia Authored by Jack Phillips via The Epoch Times, The top Kremlin spokesman sought to tamp down "various rumors and speculation" about reports of a possible plague outbreak in Siberia and said that Russians should only monitor statements from government sources.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым