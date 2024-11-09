Ирландский журналист Чей Боуз отметил странность совпадения отставки по состоянию здоровья генерал-полковника украинской армии Дмитрия Марченко с его заявлением об обрушении фронта ВСУ и критикой вторжения в Курскую область.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии