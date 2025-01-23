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Петербургский дневник

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В России намерены создать вакцину против рака груди

В России намерены создать вакцину против рака груди

И поджелудочной железы Ученые РФ планируют разрабатывать модели онкологических заболеваний для создания против них персонализированных мРНК-вакцин, в том числе против рака почек, груди и поджелудочной железы.

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