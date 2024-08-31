В Раде заявили, что Украине не дают денег на энергосектор из-за риска хищений

Страны Запада предпочитают выделять Украине помощь на восстановление энергосистемы в виде поставок оборудования, а не денег из-за риска нечестного и нецелевого использования средств, заявил в эфире радио NV глава комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.
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