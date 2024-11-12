Специалист Глазков рассказал о действиях на случай встречи с лисой

Биолог Павел Глазков дал рекомендации, как действовать при встрече с лисой. Эти животные охотно идут на контакт с человеком, любят попрошайничать и есть с рук, но в какой-то момент могут взять и укусить, заявил эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».
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