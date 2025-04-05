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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фред Кац: «Ануноби зарабатывает штрафные при 18% проходов к кольцу. Это третий результат в НБА»

«Ануноби набрал как минимум 23 очка в восьми матчах подряд – это самая длинная серия в его карьере. Но одна тенденция выделяется особенно: теперь он агрессивно зарабатывает фолы.

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