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Царьград

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В Перми реконструируют узел у моста за 51,3 млн рублей

В Перми реконструируют узел у моста за 51,3 млн рублей

КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края заключило контракт на подготовку проекта реконструкции транспортного узла на пересечении улиц Окулова и Дзержинского.

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