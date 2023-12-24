Глава ЦИФРРА Дробиз: алкоголь остается достойным подарком на Новый год

Алкоголь остается достойным универсальным подарком на Новый год в России. Продажи спиртного в декабре–январе вырастают на четверть, сообщил «Север-Прессу» глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.
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