ВКС России с начала 2023 года обеспечили 16 пусков ракет с трех космодромов

Космические войска Российской Федерации с начала 2023 года провели 3 пуска ракет "Союз-2" с 3 военными спутниками с Плесецка, а также обеспечили 13 пусков ракет космического назначения с космодромов Плесецк, Восточный и Байконур.
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