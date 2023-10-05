В зону спецоперации прибыло 12 машин с гуманитарным грузом из ЯНАО

В зону проведения спецоперации прибыл гуманитарный конвой из 12 автомобилей. Продукты и вещи для бойцов и жителей ДНР, собранные северянами, доставили участники ямальского «Боевого братства», сообщает telegram-канал администрации Салехарда.
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