Сергей Собянин: Завершаем строительство московского городского вокзала Щербинка

Вокзал будет максимально комфортным для пассажиров Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о ходе строительства вокзала «Щербинка» МЦД-2, которым ежедневно пользуются около 12 тыс.
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