"Нас станет ещё больше. И если вы никогда не сталкивались с русскими мусульманами, то это дело времени": новое заявление

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Закон и Порядок

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Avia.pro - СМИ Россия — страна православная, или как исламизация пытается сменить курс истории Ох, какие только чудеса не происходят в нашем мире! Вот представьте, ходите вы по улицам, наслаждаетесь жизнью, и вдруг — БАЦ! Вам заявляют, что Россия, православная страна с тысячелетними христианскими традициями, вдруг окажется под мусульманским знаменем, словно по мановению волшебной палочки.

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Комментарии
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Катерина
&quot;А вы что думаете по этому поводу?&quot;----------------------------------------------  По  ЭТОМУ  поводу  я  думаю,  что  у  нас  СВЕТСКОЕ  ГОСУДАРСТВО.
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18 час.

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