Медвежий угол
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Медвежий угол

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НАТО готовит жестокий удар по Подмосковью – Сивков

НАТО готовит жестокий удар по Подмосковью – Сивков

Политнавигатор В течение пары месяцев НАТО может устроит жестокие обстрелы жилых районов России, чтобы спровоцировать Москву на ответный удар по базам НАТО.

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Комментарии
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Семенков Александр
Сивковский  прогноз исключать нельзя. Нужно быть готовым ко всему. Предупрежден, - значит вооружён. Лучше и важнее, - подготовиться ко всяким неожиданностям!!!. А ещё, давно пора бы объявить акваторию Чёрного моря бесполётной зоной и сбивать или сажать натовские самолеты-разведчики/БПЛА.
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5 час.
серый777 котов
а им после 2 месяцев и одного часика шарахнем  по острову британия и взрвём на хрен  подземку под проливом  ламанш!Пусть на парасниках передвигаюся
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2 час.
николай владимирович владимирович
Да ответить пиндосам и прочим прихвостням, по их столицам.
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1 час.

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