НАТО готовит жестокий удар по Подмосковью – Сивков

Семенков Александр

Сивковский прогноз исключать нельзя. Нужно быть готовым ко всему. Предупрежден, - значит вооружён. Лучше и важнее, - подготовиться ко всяким неожиданностям!!!. А ещё, давно пора бы объявить акваторию Чёрного моря бесполётной зоной и сбивать или сажать натовские самолеты-разведчики/БПЛА.