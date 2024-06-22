Политнавигатор В течение пары месяцев НАТО может устроит жестокие обстрелы жилых районов России, чтобы спровоцировать Москву на ответный удар по базам НАТО.
НАТО готовит жестокий удар по Подмосковью – Сивков
Комментарии
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Семенков Александр
Сивковский прогноз исключать нельзя. Нужно быть готовым ко всему. Предупрежден, - значит вооружён. Лучше и важнее, - подготовиться ко всяким неожиданностям!!!. А ещё, давно пора бы объявить акваторию Чёрного моря бесполётной зоной и сбивать или сажать натовские самолеты-разведчики/БПЛА.
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5 час.
серый777 котов
а им после 2 месяцев и одного часика шарахнем по острову британия и взрвём на хрен подземку под проливом ламанш!Пусть на парасниках передвигаюся
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2 час.
николай владимирович владимирович
Да ответить пиндосам и прочим прихвостням, по их столицам.
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1 час.
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