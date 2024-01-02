2024 — битва за Русский мир

Стратегия гегемона — ментальный геноцид В «Стратегии Национальной Безопасности» США позиционируют себя как «глобальный» гегемон — государство, для которого не существует разделительных линий между внешней и внутренней политикой, сфера интересов которого весь мир.
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