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РИА "Новости" сообщило о "боевых наркотиках", найденных у окопах ВСУ

РИА "Новости" сообщило о "боевых наркотиках", найденных у окопах ВСУ

Как сообщил РИА "Новости" боец ЛНР с позывным "Циркач", так называемые "боевые наркотики", делающие из бойцов "универсальных солдат", нашли военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики в брошенных украинскими военными окопах.

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