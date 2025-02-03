Учёные обнаружили в Ирландии грибок, который превращает пауков в зомби

Паразит влияет на хозяев и стимулирует у них выделение дофамина. Ученые из Великобритании и Дании открыли новый вид паразитического грибка, который заражает пауков и подчиняет их себе, из-за чего пауки меняют своё поведение, превращаясь в нечто вроде зомби.