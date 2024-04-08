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Кадыров заявил о вступлении в «АХМАТ» трех тысяч бывших бойцов ЧВК «Вагнер»

Кадыров заявил о вступлении в «АХМАТ» трех тысяч бывших бойцов ЧВК «Вагнер»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров: — Друзья, хочу сообщить отличную новость. По результатам успешных переговоров дорогого БРАТА, командира спецназа «АХМАТ», заместителя командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ Апты Алаудинова с руководящим составом ЧВК «Вагнер», которые проводились по моему поручению, принято решение, что один из командиров «Вагнера» с позывным «Ратибор» вступит в легендарный спецназ «АХМАТ».

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