Политнавигатор Верхушка Тайваня, настаивающая на независимом от Китая статусе, опубликовала резкий ответ на заявление МИД РФ по поводу прошедших на острове выборов «президента», в ходе которых победил проводник сепаратистской линии Лай Циндэ.
Сепаратисты Тайваня резко ответили России
Комментарии
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Natalija Osminina
Из-за этого Фиансового мирового краха, США не успеют урвать рынки у Китая. Как и Великобритания в союзе с ними не увидит на рынки на БВ, ни китайские.. И вместо союза Лондона с Вашингтоном, они будут воевать в Штатах. То есть Лондон встанет на сторону либо трампистов, либо демократов. В зависимости от того, кто победит в самом Лондоне. Ведь, сейчас тори рискуют потерять свои посты в пользу лейбористов. А Борис Джонсон делал брексит по договору с Трампом. То есть тогда Трамп был с кланом тори. В общем, когда Лондон лишится всего, ради чего всё затеял- образования Великой Британской империи на всей территории Европы и Украины, а потом и мировых рынков, то последним рынком для Лондона останутся только сами США. Поэтому гражданская война в США всех против всех перерастет в распад штатов и войны Севера против Юга с одновременным участием в этой войне Великобритании.
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3 час.
Natalija Osminina
Совсем недавно я убеждала Вас, что Ваши призывы закончить СВО на границах Украины с Польшей-это полный абсурд. Причем это Ваше мнение разделяло 99% пользователей МТ (а те, кто не разделял, были вообще не патриотами России, поскольку хотели оставить Украину, как она есть - про них не будем). Я тогда объясняла Вам, что чтобы реализовать Ваш план пришлось бы потерять не менее 1 миллиона российских солдат, и потом повесить на Российский бюджет всё, что было разрушено для достижения цели "освобождения". То есть, по сути, жизни российских парней были бы отданы напрасно. Потому что монстр под названием Украина был бы жив в любом случае – даже если бы она оказалась под ПОЛНЫМ контролем России. Ну, сами подумайте- России сейчас тяжело контролировать даже ЛДНР и Крым, привыкших к украинскому ведению бизнеса. Да саму себя тяжело контролировать, ликвидируя последствия перестроечной язвы. Украина бы, как опухоль сожрала бы всё, куда могла бы дотянуться. Украинский менталитет не вытравить из украинцев, если они останутся на Украине.
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2 час.
Natalija Osminina
Но дело даже не в этом, а в том, что, как я Вам говорила (и писала на МТ раз 100 за 2 года СВО), что как только СВО подойдет ближе к западным границам Украины, навстречу СВО вышли бы все НАТОвские силы. Вы же читали сейчас планы различных учений НАТО против России? И опубликованный план Германии в этих учениях- они ждут, что СВО подойдет поближе к НАТО, чтобы устроить провокации на границах России с Прибалтикой и Финляндией и таким образом оттянуть часть сил СВО на эти границы, и кинуть против СВО в бой всё то, что насобирают по сусекам. И дело даже не в том, что Россия зачистит всех прибалтов (и при этом погибнут еще сотни тысяч российских парней), а в том, что на эти земли сразу же будут сброшены миллионы беженцев -африканских и ближневосточных, которые сейчас ошиваются в Европе. Потому что каждую страну Прибалтики отдали сразу двум хозяевам: Литву- Германии и Дании. Латвию- Франции и Швеции, Эстонию-Великобритании и Норвегии. И всей этой шестерке в преддверии формирования своих новых зон влияния нужно куда-то сбросить балласт из мигрантов. Потому что Европа собирается строить мир по Швабу и от мигрантов им нужно освободиться. А тут эти голодные миллитны еще и пользу принесут, мешая России подойти к Балтике. И блокируя тем самым и С. Петербург и Калининград. Просто интересно, а Вы хоть раз задумывлись над тем, что я описала? Или так.. по прежнему живете в мире 80-х годов?
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2 час.
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