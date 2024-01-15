Сепаратисты Тайваня резко ответили России

Natalija Osminina Из-за этого Фиансового мирового краха, США не успеют урвать рынки у Китая. Как и Великобритания в союзе с ними не увидит на рынки на БВ, ни китайские.. И вместо союза Лондона с Вашингтоном, они будут воевать в Штатах. То есть Лондон встанет на сторону либо трампистов, либо демократов. В зависимости от того, кто победит в самом Лондоне. Ведь, сейчас тори рискуют потерять свои посты в пользу лейбористов. А Борис Джонсон делал брексит по договору с Трампом. То есть тогда Трамп был с кланом тори. В общем, когда Лондон лишится всего, ради чего всё затеял- образования Великой Британской империи на всей территории Европы и Украины, а потом и мировых рынков, то последним рынком для Лондона останутся только сами США. Поэтому гражданская война в США всех против всех перерастет в распад штатов и войны Севера против Юга с одновременным участием в этой войне Великобритании.

Natalija Osminina Совсем недавно я убеждала Вас, что Ваши призывы закончить СВО на границах Украины с Польшей-это полный абсурд. Причем это Ваше мнение разделяло 99% пользователей МТ (а те, кто не разделял, были вообще не патриотами России, поскольку хотели оставить Украину, как она есть - про них не будем). Я тогда объясняла Вам, что чтобы реализовать Ваш план пришлось бы потерять не менее 1 миллиона российских солдат, и потом повесить на Российский бюджет всё, что было разрушено для достижения цели "освобождения". То есть, по сути, жизни российских парней были бы отданы напрасно. Потому что монстр под названием Украина был бы жив в любом случае – даже если бы она оказалась под ПОЛНЫМ контролем России. Ну, сами подумайте- России сейчас тяжело контролировать даже ЛДНР и Крым, привыкших к украинскому ведению бизнеса. Да саму себя тяжело контролировать, ликвидируя последствия перестроечной язвы. Украина бы, как опухоль сожрала бы всё, куда могла бы дотянуться. Украинский менталитет не вытравить из украинцев, если они останутся на Украине.