США как на ладони: Русские спецслужбы переиграли ЦРУ. Теперь спутники видят всё

Проделки "Роскосмоса" не на шутку перепугали американские спецслужбы. Оказалось, что теперь русские спутники могут наблюдать за Америкой из космоса.
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