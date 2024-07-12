В Татарстане ожидаются дожди и похолодание

В Татарстане 12 июля ожидается похолодание и дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ. Так, днем столбики термометров покажут от 21 до 26 градусов, ночью похолодает до 12-17 градусов На востоке республики пройдут кратковременные дожди с грозами, возможен град.