«Никто не остановит – ни США, ни НАТО»: дочь политика напомнила о прогнозах отца по ситуации с Украиной

25 апреля Владимиру Жириновскому исполнилось бы 79 лет. Его прогнозы сбываются один за другим. Один из самых известных – это возвращение Крыма в состав России, о котором он заявил еще в 1991 году, задолго до ситуации на Украине.
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