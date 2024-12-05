Оппозиция в Южной Корее хочет проголосовать по импичменту президента 7 декабря

Демократическая партия "Тобуро", контролирующая большинство в Национальном собрании Южной Кореи, намерена 7 декабря провести голосование по ходатайству об импичменте президента, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителя партии.
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