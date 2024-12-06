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ВСУ готовятся отступить из Мирнограда: подорван ствол шахты «Центральная» (ВИДЕО)

ВСУ готовятся отступить из Мирнограда: подорван ствол шахты «Центральная» (ВИДЕО)

ВСУ начали готовить отступление из Мирнограда: подорван ствол шахты «Центральная». Город Мирноград расположен под Покровском (Красноармейском), к нему приближаются подразделения группировки войск «Центр».

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Что-то и кого-то мне это напоминает лет эдак 80-т назад!
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13 час.

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