СМИ: правительство РФ поручило доложить о причинах увеличения цен на зерно

Поручение проанализировать, почему в России подорожало зерно, дало Минсельхозу и Федеральной антимонопольной службе правительство России, пишет газета «Известия» 21 октября со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко.
Поручение проанализировать, почему в России подорожало зерно, дало Минсельхозу и Федеральной антимонопольной службе правительство России, пишет газета «Известия» 21 октября со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко.
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